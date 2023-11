Coupe du Monde U17: Les Lionceaux tombent devant la France aux tirs au but Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

Le dénouement cruel de l'équipe nationale U17 du Sénégal lors de ce match contre la France est certainement décevant pour les joueurs, le staff et les supporters. Malgré une rencontre dominée par les Lionceaux, le score est resté nul à la fin du temps réglementaire, ce qui a conduit à une séance de tirs au but. La séance de tirs au but est souvent considérée comme une loterie, car elle peut être imprévisible et ne reflète pas toujours la performance globale d'une équipe pendant le match. Malheureusement pour le Sénégal, cette séance ne s'est pas déroulée en leur faveur, avec une défaite de 5-3 contre la France. Il est important de noter que les joueurs sénégalais ont montré une domination lors de la rencontre, ce qui souligne leur talent et leur capacité à rivaliser avec des équipes de haut niveau. Malheureusement, le football est un sport où le résultat final est déterminé par le nombre de buts marqués, et malgré leur domination, les Lionceaux n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. La France, quant à elle, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale où elle affrontera l'Ouzbékistan. Cela démontre la qualité de leur équipe et leur capacité à gérer la pression des tirs au but. Bien que ce résultat puisse être difficile à accepter pour l'équipe nationale U17 du Sénégal, il est important de souligner les aspects positifs de leur performance. Ils ont montré du talent, de la détermination et ont représenté fièrement leur pays lors de ce tournoi mondial. Ce sont des expériences précieuses qui peuvent les aider à se développer en tant que joueurs et à progresser dans leur carrière footballistique.



