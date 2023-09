Coupe du Monde de football des Malentendants: Le Sénégal qualifié en 8ème de finale Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Septembre 2023 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|

A la Coupe du Monde de football des Malentendants qui se déroule en Malaisie, le Sénégal a battu la Thaïlande par 3 buts à 0 et se qualifie en 8ème de finale. Avec une victoire sur l'Argentine (2-0) et un nul contre l'Ukraine (2-2), les Lions du Sénégal terminent leader de leur poule avec sept points



Source : https://lesoleil.sn/coupe-du-monde-de-football-des...

