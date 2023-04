Coupe du Sénégal de football : Le Casa Sports remet son titre en jeu chez les Séniors Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 05:07 | | 0 commentaire(s)|

Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Sénégal des séniors a été effectué, hier, au siège de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Double tenant du titre, le Casa Sports entame sa reconquête par Goudiry Sport Club, une formation qui évolue en division régionale. Relégués la saison dernière en Nationale […] Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Sénégal des séniors a été effectué, hier, au siège de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Double tenant du titre, le Casa Sports entame sa reconquête par Goudiry Sport Club, une formation qui évolue en division régionale. Relégués la saison dernière en Nationale 1, Ej Fatick et Niarry Tally s’affrontent pour une place en 16es de finale. En difficulté en championnat, Jaraaf de Dakar tentera de se refaire sur le terrain de l’As Kaffrine alors que son rival de toujours, la Jeanne d’Arc reçoit l’As Kolda. Les rencontres sont prévues les 12 et 13 avril prochain. M. L. DIOP Tirage au sort des 32e de finale de la coupe du Sénégal séniors As Douanes-Gazelles de Bignona, Asc Jamono Fatick-Guélewars de Fatick, Guédiawaye Fc-Olympique de Ziguinchor, Teungueth Fc-Africa Promo Foot, As Saloum-Génération Foot, Asc Yeggo-Demba Diop Fc, Cayor Foot-Cneps Excellence, Vétérans de Rosso-Asac Ndiambour, Karang Football Club-Us Ouakam, Dakar Sacré-Cœur-Assur Richard Toll, Jeanne d’Arc-As Kolda, Djoloff Olympique Club-Ajel de Rufisque, Gazelles de Kédougou-As Pikine, As Kaffrine-Jaraaf, Saly Sporting Club-Rs Yoff, Olympique de Kédougou-Stade de Mbour, Mbour Petite Côte-Olympique de Ngor, Us Gorée-Etics de Mboro, Thiès Football Club-Damels de Tivaouane, Modèle de Mbao-Etoile Lusitana, Don Bosco de Tamba-Keur Madior de Mbour, Goudiry Sc-Casa Sports, Sirènes de Grand Yoff-Oslo F.A, Us Rail-Sonacos Diourbel, Dakar Université Club-Usc Saint-Louis, Fc Kumba Lamb-Ucst Port, Asc Linguère-Asc Toglou Diass, Asc Hlm-Avenir de Dakar, Stade de Thiaroye-Diambars Fc, EJ Fatick-Niarry Tally, Université Assane Seck-Wally Daan, Renaissance Dakar-Amitié Fc. La succession de Génération Foot ouverte en Juniors Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Sénégal des Juniors a été effectué, hier, au siège de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), actant ainsi la succession de Génération Foot. Les rencontres sont prévues les 12, 13 et 14 avril prochain.

Plusieurs chocs seront au programme dont les derbies qui opposent Diambars à Keur Madior et la Linguère à l’Université de Saint-Louis. La mythique Asc Mbossé de Kaolack ira défier l’Olympique de Ziguinchor alors que Galaxy Kédougou aura un court déplacement à négocier sur la pelouse de l’As Kolda.

En marge de la cérémonie de tirage au sort, Amadou Kane est revenu sur les innovations qui ont été apportées cette année, notamment l’allocation de la somme de 300.000 FCfa aux équipes issues des tours préliminaires et 150.000 FCfa pour celles qualifiées directement. Le 4e vice-président à la Fsf indique que « c’est un appui qui permettra aux équipes de supporter les charges liées au transport ». Ce dernier a également annoncé la suppression des prolongations en cas d’égalité jusqu’en demi-finale.

M. L. DIOP Tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Sénégal des Juniors :

Zenith Fc-Dsfa Mbour, Don Bosco-Mbour Petite Côte, Asc Linguère-Université Saint-Louis, Asc Zone B-Keur Samba Kabatoki, Asc Deukeundo Louga-Ndangane Kaolack, Real Tessito Marsassoum-Etoile Lusitana, Pépinière Sud Kolda-Sahel Fc, Académie des jeunes footballeurs de Ziguinchor-Thiès Fc, Diambars Fc-Keur Madior, Asc Jamono Fatick-Nsf Iyane Matam, Espoirs de Guédiawaye-Dakar Athlétic Club, Athletic Club Saint-Louis-Oslo FA, Galaxy FA, Université de Thiès, Cheman-Zig Inter Fc, Olympique de Ziguinchor-Asc Mbossé Kaolack, As Kolda-Galaxy Kédougou.



Source : Source : https://lesoleil.sn/coupes-du-senegal-de-football-...

Accueil Envoyer à un ami Partager