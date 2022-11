Coupe du monde 2022: Cameroun et Ghana face à la Suisse et au Portugal de CR7, Neymar et le Brésil en lice Des trois premières équipes qui sont descendues sur la scène, seul le Sénégal a été battu par le Pays Bas (0-2). La Tunisie et le Maroc ont tenu en échec le Danemark et la Croatie. Pour cette journée d'aujourd'hui qui clôt les dernières rencontres de poule, l'on verra si le Cameroun et le Ghana qui rencontrent respectivement la Suisse et le Portugal vont faire mieux pour sauver l'honneur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 05:21 | | 0 commentaire(s)|

Le Programme de ce jeudi 24 novembre 2024



Groupe G



10h00: Suisse vs Cameroun



19h00: Brésil vs Serbie





Groupe H



13h00: Uruguay vs Corée du Sud



16h00: Portugal vs Ghana

















Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook