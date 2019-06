Coupe du monde 2022: Platini placé en garde-à-vue dans le cadre de l'attribution du Mondial au Qatar

L’ancien président de l’UEFA, Michel Platini, a été placé en garde-à-vue, dans les locaux de l'Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières) à Nanterre, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier sur les conditions d'attribution du Mondial de football au Qatar.



L'ancien capitaine des Bleus est auditionné dans le cadre d’une enquête ordonnée par le Parquet national financier (PNF), « visant des faits présumés de corruption active et passive de personne n’exerçant pas de fonction publique ».



Claude Guéant est, lui, entendu dans le cadre d'une audition libre « à ce stade», selon une source judiciaire contactée par 20 Minutes. Sophie Dion, ancienne conseillère sport de Nicolas Sarkozy est, quant à elle, placée en garde-à-vue.

Michel Platini fait, lui, déjà l’objet d’une suspension par la Fédération internationale de football (Fifa) de « toute activité liée au football » pour «violation du code d’éthique ». Cette sanction prendra fin en octobre. Il avait également été blanchi dans une précédente affaire de corruption dans laquelle il était impliqué avec l’actuel président de la Fifa, Gianni Infantino.





