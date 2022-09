Coupe du monde 2022: le Qatar a investi 220 milliards dollars, dépassant largement toutes les éditions précédentes

Sur 220 milliards de dollars, moins de dix milliards de dollars aurait été utilisés pour la construction des stades.



La coupe du monde au Qatar pourrait rapporter au pays que 20 milliards de dollars.



Selon une étude réalisé par le Front Office Sports, ce pays riche du Moyen-Orient se serait servie de la compétition organisée par la FIFA pour développer le pays.



En effet, entre les immeubles, les hôtels, les transports ou encore les aéroports, les constructions se sont multipliées sur le territoire. Des infrastructures qui auront bien entendu leur utilité durant le mois de novembre et de décembre.



À titre de comparaison, les éditions précédentes organisées en Russie et au Brésil, ont respectivement coûté 11,6 et 15 milliards de dollars.