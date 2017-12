Coupe du monde Russie 2018 – Adama Barrow: « Je voudrais recevoir les "Lions" au State House, pour leur remettre le drapeau gambien » Le président de la Gambie fait de l’année 2017, une année qui l’aura beaucoup marqué. Car il est arrivé à la tête de son pays en cette année et la Gambie a ouvert sa première télévision privée. Mais aussi, Adama Barrow dit que c’est l’année où le Sénégal participe une seconde fois au Mondial. Et c’est une fierté pour lui.

« Je n’oublierai jamais 2017, car c’est l’année où je suis arrivé au pouvoir, c’est l’année aussi où la première chaîne de télévision privée en Gambie a vu le jour. Mais c’est surtout l’année où le Sénégal s’est qualifié pour la seconde fois à la Coupe du monde. Nous sommes deux États certes, mais nous formons une nation. C’est pourquoi la qualification du Sénégal au Mondial 2018, nous a fait un très grand plaisir. C’est pourquoi je demande à tous mes compatriotes de prier pour les "Lions" du Sénégal », a dit Adama Barrow, lors de l’inauguration de la première chaîne de télévision gambienne, la Q City Tv.





Par ailleurs, Adama Barrow souhaiterait remettre le drapeau gambien aux "Lions" du Sénégal. « Avant leur départ pour le pays de Poutine, je le dis devant Elhadj Ndiaye, je voudrais les recevoir au State House pour leur remettre le drapeau gambien. La Gambie ne sera pas au Mondial, mais le Sénégal y sera pour nous et parmi la trentaine de nations, seuls le Sénégal nous ressemble », a soutenu le président Adama Barrow, rapporte Stades.













METRODAKAR



