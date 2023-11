Coupe du monde U17 : Quatre joueurs exclus de l’équipe de Pologne pour ivresse Celui qui boit c’est celui qui ne joue pas ! C’est la leçon qu’ont apprise à leurs dépens quatre joueurs de la sélection polonaise de football des moins de 17 ans. D'après Le Grand Panel, à quelques jours du début du Mondial de la catégorie, qui se déroule en Indonésie, ce quatuor a été renvoyé manu militari en Europe après avoir été surpris dans un état d’ébriété très avancé et pour « conduite antisportive et violation du règlement » selon le communiqué de la fédération polonaise.

Selon le média polonais Meczyki, qui relate les faits, relayé par LGP, la scène remonte à dimanche. Après un ultime match de préparation contre les États-Unis à Bali (2-2), les joueurs et le staff regagnent leur hôtel.



Mais au moment de faire le tour des chambres Marcin Wlodarski, le sélectionneur, se serait rendu compte que deux d’entre elles étaient silencieuses et vides.



Absents à l’appel, les attaquants Oskar Tomczyk, Filip Rozga et les deux milieux de terrain Jan Labedzki et Filip Wolski auraient voulu prolonger la fête et la troisième mitemps dans un bar de l’île indonésienne.



Selon le média national, les quatre jeunes joueurs étaient ivres au moment où les membres du staff les ont retrouvés. Tomczyk aurait même été blessé à la tête. Des sanctions sont également à prévoir à leur retour dans leurs clubs.



La Pologne lancera sa compétition le 11 novembre à 10 heures contre le Japon. Également en lice dans ce mondial, l’équipe de France des moins de 18 ans débutera l’épreuve avec la phase de groupes contre le Burkina Faso le lendemain (10 heures, heure française).



