Coupe du monde de Beach Soccer: Les Lions du Sénégal ont reçu le drapeau national

En prélude de la Coupe du monde de Beach Soccer, prévu du 15 au 25 février à Dubaï aux Émirats Arabes Unies, Les Lions sénégalais du football de plage ont reçu ce vendredi le drapeau national des mains de Lat Diop, Ministre des Sports. Pour sa neuvième participation au Mondial du Beach Soccer, le Sénégal aura fort à faire dans le Groupe C puisqu’il croisera la route du Japon, vice-champion du monde en titre, du Belarus et de la Colombie. Groupe A Émirats arabes unis Égypte États-Unis Italie Groupe B Espagne RI Iran Tahiti Argentine Groupe C Sénégal Belarus Colombie Japon Groupe D Brésil Oman Portugal Mexique



