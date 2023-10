Coupe du monde de foot des malentendants: Les « Lions » du Sénégal terminent à la 3e place Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions malentendants ont conclu la Coupe du Monde sur une note positive. Les coéquipiers de Mouhamadou Ndiaye ont terminé la compétition à la 3ème place en battant l’Égypte ce vendredi (2-1). Avec un parcours exceptionnel pour leur première participation, le Sénégal a remporté de belles victoires contre l’Argentine (2-0), la Thaïlande (3-0) et les […] Les Lions malentendants ont conclu la Coupe du Monde sur une note positive. Les coéquipiers de Mouhamadou Ndiaye ont terminé la compétition à la 3ème place en battant l’Égypte ce vendredi (2-1). Avec un parcours exceptionnel pour leur première participation, le Sénégal a remporté de belles victoires contre l’Argentine (2-0), la Thaïlande (3-0) et les États-Unis en quart de finale (1-0) au cours de cette Coupe du Monde. Pendant le tournoi, le Sénégal n’a jamais été battu dans le temps réglementaire, s’inclinant seulement en demi-finale contre les redoutables Ukrainiens à l’issue d’une séance de tirs au but très serrée (8-7). Les Lions malentendants, qui ont inauguré une nouvelle ère de succès pour le football sénégalais en remportant la Coupe d’Afrique des Nations, ont de nouveau porté très haut le drapeau du football sénégalais avec cette médaille de bronze.



Source : Source : https://lesoleil.sn/coupe-du-monde-de-foot-des-mal...

