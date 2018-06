Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Couple: 22 signes qui montrent que votre partenaire vous trompe Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juin 2018 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

Si vous vous demandez si votre partenaire vous trompe, il y a des signes qui peuvent parfois vous servir de preuves afin de savoir la vérité.

Selon un rapport de DailyMail, si votre partenaire éteint son téléphone la nuit, garde secret son mot de passe et quitte soudainement les réseaux sociaux sans raison, il se pourrait qu’il ait une liaison cachée.

Les chercheurs ont effectué un sondage pour découvrir des signes qui révèlent que votre moitié pourrait cacher un secret et selon les données, ce sont les petites choses à surveiller.

Le port d’un nouveau parfum ou d’une lotion après-rasage et de soirées régulières avec de nouveaux amis ou collègues de travail sont apparus comme des indicateurs clés que votre partenaire pourrait être en train de voir ailleurs. Les transactions bancaires inexpliquées, l’archivage des messages texte sont entre autres des signes.

Et selon un sondage effectué sur 1000 Britanniques, commandé par la compagnie de cinéma eOne, quelqu’un qui a une liaison voudra probablement avoir plus de rapports sexuels avec son partenaire.

Voici tous les signes qui prouveraient que votre partenaire est susceptible de vous tromper: Recevoir des appels et des textes au milieu de la nuit (44%)

Travailler tard la nuit (43%)

Garder son téléphone à ses côtés (41%)

Commencer à passer trop de temps avec des amis pas trop familiers (40%)

Changer le code d’accès à leur téléphone (34%)

Conserver les mots de passe et les numéros d’identification secrets (30%)

Partir régulièrement en voyage d’affaires (30%)

Maintenir le téléphone sur silencieux (30%)

Archiver des messages pour qu’ils soient cachés (27%)

Transactions bancaires inexpliquées (27%)

Changement soudain de style et de vêtements (25%)

Possède plus d’un compte sur les médias sociaux (23%)

Éteindre leur téléphone la nuit (18%)

Commencer à utiliser un nouveau parfum (15%)

Acheter une nouvelle garde-robe (14%)

Toujours se plaindre d’être fatigué (14%)

Avoir de nouveaux goûts et demandes dans la chambre à coucher (13%)

Commencer à vous offrir des cadeaux inattendus (10%)

Départ soudain de Facebook (10%)

Soudainement consomme des aliments qu’ils ne consommaient pas avant (7%)

Souhaiter soudainement plus de sexe (6%)

Commencer le faux bronzage (3%)

Felicia Essan



