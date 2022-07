Coups et blessures volontaires : L’employé de pâtisserie Cheikh Fall éborgne sa collègue de travail et prend un an ferme Poursuivi pour le délit de coups et blessures volontaires, Cheikh Fall, un ex-employé d’une grande pâtisserie de la place, a comparu devant la barre du tribunal de grande instance de Pikine- Guédiawaye. Il avait donné à sa collègue un coup de poing violent qui l’a éborgnée. Le substitut du procureur, jugeant les faits d’une extrême gravité, a requis une peine ferme de trois ans contre le prévenu. Le tribunal, après avoir délibéré, a reconnu Cheikh Fall coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à une peine d’un an de prison ferme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juillet 2022 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Aïssatou Gallock ne savait pas qu’en quittant son domicile pour son lieu de travail le jour des faits, elle allait perdre un œil. Poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trente jours, son collègue Cheikh Fall a comparu devant le tribunal et a été reconnu coupable des faits pour lesquels il a été appréhendé.



Faisant la genèse du différend qui l’a opposée au prévenu, Aïssatou Gallock a soutenu qu’il s’est agi à l’origine d’une banale dispute dans leur lieu de travail. A l’en croire, elle avait fini de faire le ménage à l’intérieur de la pâtisserie et était allé déposer le matériel d’endroit à l’endroit dédié.



A son retour, elle constate qu’on a renversé un fourneau plein de cendre et de charbon sur le sol. Alors, elle demande qui avait fait cela. Une de ses collègues désigne Cheikh Fall. Ce dernier, qui avait entendu prononcer son nom, sort de son bureau pour proférer des insultes et en insinuant que si la dame voulait nettoyer l’endroit, elle pouvait le faire. Sinon, elle n’avait qu’à laisser la cendre et le charbon sur place.



Selon la plaignante, elle serait retournée prendre son matériel afin de nettoyer la surface salie. A la barre, le sieur Cheikh Fall a indiqué qu’il aurait entendu Aïssatou Gallock faire des messes basses avec une autre collègue. Ce qui lui a déplu. En tout cas, de fil en aiguille, une dispute a éclaté entre les deux collègues entrainant Cheikh Fall à donner un violent coup de poing sur le visage de la plaignante qui a perdu l’œil gauche. Le visage ensanglanté, Aïssatou Gallock sera conduite à l’hôpital.



A la barre, Cheikh Fall a réitéré des excuses publiques avant d’invoquer Satan, comme le principal instigateur de cette altercation. Selon le procureur, l’affaire aurait pu se régler dans d’autres circonstances. A savoir, que les deux auraient pu prévenir leur supérieur hiérarchique mais n’auraient jamais dû en venir aux mains. Surtout, le prévenu ne devait pas s’en prendre à une personne plus vulnérable que lui.



Selon Madame le procureur, avec la perte de son œil, Aïssatou Gallock restera handicapée à vie. Elle estime que le prévenu a fait le choix délibéré de viser l’œil de sa collègue alors qu’il aurait pu cibler n’importe quelle autre partie de son corps. Elle a fini par requérir une peine d’emprisonnement ferme de trois ans.



Selon l’avocat du prévenu, Cheikh Fall est parti s’excuser avec sa famille auprès de la victime. Aussi, après la commission des faits, il aurait été licencié par la direction de son entreprise qui ne pouvait pas cautionner son acte. La robe noire a donc assuré que le prévenu a regretté son geste et rappelé que Cheikh Fall est un soutien de famille avec une femme et des enfants aux besoins desquels il doit subvenir.



Finalement, après délibéré, le tribunal a reconnu Cheikh Fall coupable des faits de coups et blessures volontaires avant de le condamner à un an de prison ferme. Une peine assortie du paiement de la somme de 25 millions de francs à titre de dommages et intérêts.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook