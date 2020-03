Coups et blessures volontaires: Le DG de l'APS, Thierno Birahim Fall placé en garde-à-vue...

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mars 2020 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), Thierno Birahim Fall, a été placé en garde-à-vue dans les locaux de la Section de Recherches sise à Colobane, centre-ville de Dakar, rapporte le quotidien national ‘Le Soleil’, repris par le Quotidien.sn.



Nos confrères de rapporter que c’est suite à une plainte déposée en janvier dernier, par deux (2) de ses employées (Yaye Fatou Diagne et Fatou Diop), pour « coups et blessures volontaires ». Les deux employées lui reprochent aussi « un licenciement abusif ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos