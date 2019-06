Coupure d’électricité à Dakar: les explications de la Senelec

La coupure générale d’électricité constatée à Dakar depuis quelques heures, n’a rien à voir avec la manifestation interdite de l’opposition à la Place de l’Obélisque.



Joint au téléphone par emédia, le Directeur commercial et marketing de la Senelec, M. Ahmedoune Dida Diagne explique que cette coupure est due à des perturbations sur le réseau des hautes tensions qui alimentent la région de Dakar.



« Nous avons eu des perturbations sur le réseau des hautes tensions qui alimentent Dakar. Les équipes de la Senelec sont actuellement à pied d’œuvre pour régler ce problème. Nous espérons que d’ici une heure, tout Dakar sera remis. On peut dire que 60 à 70 % de la région de Dakar a connu des perturbations. Les équipes sont en place. Il y a déjà des remises qui sont enclenchées », a rassuré M.Diagne.



