Cour de justice de la CEDEAO : Khalifa Sall dépose trois requêtes contre l’Etat du Sénégal

Libération est en mesure de révéler que le maire de Dakar a porté plainte contre l’Etat du Sénégal devant la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest. Pour être plus précis, Khalifa Sall a déposé trois requêtes devant les juges de la Cour de justice.



Dans ses requêtes, le maire de Dakar a repris les mêmes arguments déjà développés devant la justice sénégalaise, qui les a tous rejetés.



En résumé, Khalifa Sall évoque la ‘’violation de son immunité’’, le refus d’acceptation de l’offre de cautionnement, les multiples demandes de mise en liberté provisoire rejetées, les ‘’fausses accusations’’ qui lui ont valu un placement sous mandat de dépôt et un jugement en vue…



Les même sources renseignent que l’Agent judicaire de l’Etat a reçu notification de ces requêtes hier, et il dispose désormais de quinze jours pour y répondre. A la suite de quoi, la Cour de justice devrait fixer une date pour une audience.



Si un conseil de Khalifa Sall parle de ‘’dernier recours’’ face à l’injustice dont serait victime son client, un avocat de l’Etat soutient qu’il s’agit là d’une manœuvre pour faire reporter encore le procès.



Le procès de Khalifa Sall doit se tenir ce 23 janvier.