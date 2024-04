Mbodiène : deux pirogues chargées de faux médicaments et de cuisses de poulet impropres à l’alimentation interceptées par la Douane

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 20:20 | | 0 commentaire(s)|

Les agents de la Brigade maritime des Douanes de Joal, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes, ont déjoué, le 19 avril vers 5h du matin une tentative d’importation illégale de médicaments par voie maritime.



L’opération qui fait suite à une surveillance en mer doublée d’un dispositif d’interception le long du rivage a permis d’immobiliser une pirogue qui tentait d’accoster sur un débarcadère de fortune dans les environs de Mbodjène (département de Mbour).



La cargaison de marchandises frauduleuses est composée de 61cartons de faux médicaments dont 38 cartons d’aphrodisiaqueset23 cartons de corticoïdes (utilisés pour la dépigmentation source de cancers mortels).

La contrevaleur totale des médicaments saisis s'élève à 403 millions de francs CFA.



Du chanvre indien saisi sur le littoral



Il s’agit de 234 kg de cannabis conditionnés en 30 colis interceptés par la Brigade maritime des Douanes de Kayar non loin de Pointe-Sarène. Les agents ont également saisi sur la même embarcation une importante quantité de cuisses de poulet.



La contrevaleur totale de la saisie est évaluée à près de 19 millions de francs CFA.



Ces saisies ont été réalisées dans le cadre des opérations de ciblage et d’investigation sur les courants de trafics criminels opérant sur les grands corridors et par vecteur maritime.



L’Administration des Douanes réaffirme son engagement à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes, notamment la criminalité pharmaceutique au regard de ses effets néfastes sur la santé physique et mentale des populations.





La Division de la Communication et des Relations publiques



