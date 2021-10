Cours d’état-major: 26 capitaines des Forces armées formés cette année

L’Etat-major général des armées a procédé au lancement du cours d’état- major. Le général de division Mamadou Gaye a présidé la cérémonie d’ouverture de la session 2021-2022, hier, au camp Général Mountaga Diallo, à Bel-air.



Selon la Dirpa, le cours compte 26 capitaines des Armées et de la Gendarmerie. Au cours de cette formation, ils auront à acquérir des connaissances en géostratégie mais surtout, en culture générale, pour les rendre plus aptes à répondre à toutes les formes de défis auxquels les armées pourraient être confrontées, rapporte leSoleil.sn.

