Cours d’état-major de l’armée sénégalaise: La cérémonie d’ouverture de la session 2020-2021, prévue demain jeudi La session 2020-2021 des cours d’état-major de l’armée sénégalaise, s’ouvre demain jeudi 8 octobre 2020. Un communiqué de la Dirpa parvenu à leral.net, informe que la cérémonie sera présidée par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba.

Prévue à l’amphithéâtre d’application du service de santé de l’armée, cette cérémonie d’ouverture se déroulera en présence du général de corps aérien Birame Diop, chef d’état-major des Armées, du Haut commissaire de la Gendarmerie nationale, du Directeur de la Justice militaire et de plusieurs autres autorités.



Ce cours d’état-major, le troisième du genre, réunira nous dit-on, 24 officiers sénégalais appartenant à de différents services et armées du pays. Il vise à inculquer aux participants, les savoir et savoir-faire nécessaires pour tenir un emploi dans un état-major, en temps de paix, comme en temps de crise.



Selon toujours le communiqué, à l’issue de cette cérémonie d’ouverture, le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba fera une déclaration à la presse.



