Cours et Tribunaux: Grand mouvement au sein de la magistrature

La réunion du Conseil supérieur de la magistrature (Csm) s’est tenue lundi au Palais présidentiel, sous la présidence du Chef de l’État Macky Sall. Une rencontre à l’issue de laquelle, de vastes mouvements ont été opérés dans les Cours et Tribunaux sénégalais. Parmi ces changements, l’on peut noter la nomination de Amady Diouf, désormais ex-Procureur de la […] La réunion du Conseil supérieur de la magistrature (Csm) s’est tenue lundi au Palais présidentiel, sous la présidence du Chef de l’État Macky Sall.

Une rencontre à l’issue de laquelle, de vastes mouvements ont été opérés dans les Cours et Tribunaux sénégalais. Parmi ces changements, l’on peut noter la nomination de Amady Diouf, désormais ex-Procureur de la République près le Tribunal hors classe de Dakar, à la été de la Cour d’appel de Dakar.



