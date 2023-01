Cours mondiaux des matières premières : Les prix du blé, du maïs et du sucre haussent au mois d’octobre

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2023

Le cours de l’or noir quant à lui, a connu une hausse de 4,0% par rapport à septembre 2022, après des baisses consécutives enregistrées sur les deux mois précédents.



Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en rythme annuel, une progression est notée sur les cours du riz (+43,8%), du maïs (+27,7%), du blé (+27,5%) et du pétrole brut (+11,7%).



En revanche, la même source fait savoir dans le rapport intitulé « Repères statistiques » consacré au mois d’octobre, que ceux du coton (-15,1%) et du sucre (-6,6%) se sont contractés sur la même période.



Bassirou MBAYE





Source : Le marché mondial des matières premières, au mois d'octobre 2022, est caractérisé, d'une part, par un renchérissement des prix moyens du blé (+3,1%), du maïs (+0,7%) et du sucre (+0,5%). D'autre part, il est marqué par un repli des cours du coton (-15,2%) et du riz (-4,0%) en variation mensuelle.

