Course à la Mairie de Keur Massar Nord : Assome Diatta embarque les 98 délégués dans des contrats de quartiers En campagne dans la commune de Keur Massar Nord, où elle est la candidate de la coalition BBY, Assome Aminata Diatta a signé des contrats de quartiers avec les 98 délégués de la localité. A travers ces accords, elle s’engage à apporter des solutions urgentes aux différentes préoccupations exprimées par les populations.

Dans le cadre de sa campagne, la candidate de la coalition BBY pour la commune de Keur Massar Nord, est allée à la rencontre des électeurs dans les quartiers, pour des séances d’échanges et de recueils des priorités au niveau de chacun des quartiers de la commune.



Au terme de ces consultations, la responsable est revenue sur place pour, cette fois-ci, la signature de contrats de quartier, avec les 98 délégués. Ces contrats, une fois élue, lieront la commune aux différents quartiers, afin que les problèmes soient pris en charge avec efficacité et un chronogramme bien défini.



Ainsi, Assome Aminata Diatta compte prendre en charge dans l’urgence, les préoccupations des populations à la base. Elle se donne un délai de 3 mois et 10 jours, durant son magistère. La candidate de la coalition présidentielle s’engage à trouver des solutions aux problèmes identifiés lors des larges concertations initiées dans la localité.



« Cette signature est un acte solennel qui marque mon engagement ferme, à apporter des réponses aux difficultés auxquelles les populations sont confrontées à la base. Chaque quartier ayant sa spécificité, nous avons jugé utile d’avoir un engagement particulier avec chaque quartier », a-t-elle indiqué.



En outre, elle a rappelé que sa démarche est le fruit d’une concertation initiée, en amont, avec les différents segments de la population. Ainsi, un cadre de gouvernance locale chargé de la rédaction du projet municipal, a été mis sur pied. Il s’agissait, selon les mots du ministre du Commerce, d’identifier les questions générales pour y apporter des solutions.



« Nous avions saisi les délégués de quartier et nous leur avion demandé de répertorier les préoccupations auxquelles leur quartier est confronté. Chaque délégué de quartier nous a fait la remontée des préoccupations. A la suite des préoccupations qui ont été évoquées, nous avons pris des engagements sur certains aspects bien clairs. Ce qui marque notre engagement en tant que candidate, une fois élue à la tête de la mairie de Keur Massar Nord, à réaliser les différentes infrastructures et à apporter des réponses aux préoccupations évoquées par les délégués de quartier ».













Sud Quotidien

