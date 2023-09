Course poursuite des bus Tata: Au terminus 17 des Parcelles Assainies, Unité 26, tous fustigent ces actes, qualifiés d’indiscipline Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 21:57 | | 0 commentaire(s)| Il est fréquent d'assister à des scènes dignes de films d'actions sur nos routes. Des bus tata qui font la course est un phénomène dangereux qui indispose plus d'un. Au terminus 17 sise aux Parcelles Assainies, Unité 26, tous fustigent ces actes, qualifiés d’indiscipline. Les chauffeurs qui s'adonnent à ces gestes risquent d'être mis au frigo pendant 8 jours avec 25 000 FCfa d'amande.



