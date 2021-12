Course vers la Ville de Dakar: Bougane définitivement écarté Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Décembre 2021 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

C’est désormais officiel, la liste de la Coalition « Gueum Sa Bopp » dirigée par l’homme d’affaires et patron de presse Bougane Gueye Dany ne participera pas aux élections locales, ou du moins à la course à la mairie de Dakar, rapporte midiactu.com.



En effet la cour suprême vient de confirmer le rejet par le Préfet de Dakar des listes de Gueum Sa Bopp pour la Ville de Dakar. Pour rappel, la liste avait été déclarée incomplète par les autorités administratives. Le leader de la coalition Gueum Sa Bop, s’était indigné de la procédure enclenchée « contre lui ».



Et dénonçait une tentative juste « orchestrée pour baliser la route à Diouf Sarr ». Il avait aussi annoncé qu’une voie de recours légale sera suivie pour restaurer à la coalition Gueum Sa Bop, son droit de saisir ses chances. Elle vient de s’envoler avec cette décision.









