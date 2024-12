Coût de la statue à Thiès : Le maire dément les chiffres erronés et précise 44 338 500 F CFA TTC Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2024 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Mairie de Thiès/ Saliou Ndong La Direction de l'Information et de la Communication de la Ville de Thiès dément les informations circulant concernant le coût de la statue de Lat Dior. Dans un communiqué, elle déplore la diffusion de chiffres erronés qui risquent de déformer la réalité et de créer la confusion dans l'opinion publique. Elle précise que « le montant exact alloué à la réalisation de cette œuvre est de 44 338 500 francs CFA TTC, soit 36 357 570 F CFA hors taxes. Ce projet a été attribué conformément à une recommandation de la Direction centrale des marchés publics (DCMP), demandant au Maire de lancer le marché via une procédure de demande de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO). » Le communiqué rappelle également que des informations incorrectes, relayées par certains médias et réseaux sociaux, évoquaient un coût de 70 millions de F CFA pour la réalisation du monument de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Le maire Babacar Diop et ses services précisent que, conformément à la législation sénégalaise, la Ville a inscrit ce marché dans son Plan de passation des marchés avant de le lancer officiellement.



Source : Source : https://atlanticactu.com/cout-de-la-statue-a-thies...

