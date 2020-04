Couvre-feu : Les forces de sécurité interpellent 30 personnes entre Mbour et Saly

Certaines personnes ne semblent pas s’habituer à la situation du couvre-feu et transgressent l'interdiction de circuler la nuit.



En effet, le couvre-feu du 18 au 19 avril 2020 dans les communes de Mbour et Saly a permis l'interpellation de 30 personnes pour non respect de cette mesure, dont 15 pour rassemblement dans une mosquée.



3 véhicules et 01 moto à vitesse sans plaque, de marque MBK ont été mis en fourrière.



Dans la semaine du 13 au 18, 48 personnes ont été gardées à vue.

