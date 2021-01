Couvre-feu/ Me Doudou Ndoye : “On doit astreindre aux mêmes règles tout le Sénégal”

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Janvier 2021 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Me Doudou Ndoye n’est pas de ceux qui déplorent l’état d’urgence et le couvre. Au contraire, pour lui, les autorités ont tardé à prendre ces décisions. « Je dis que ces mesures ont été prises un peu tardivement, mais ce n’est pas irrégulier. Gouverner c’est prévoir. Je dirai que cette pandémie est là depuis longtemps.



Le gouvernement devait penser à l’économie, le social et le sanitaire. Mais à un moment donné, le Gouvernement a semblé oublier le sanitaire en laissant les gens se rassembler un partout, en laissant les gens aller dans les grandes cérémonies religieuses que nous connaissons. Et malheureusement, nous en payons le prix » a-t-il soutenu ce matin à l’émission Jury du dimanche sur Iradio.



De son avis, « le Gouvernement aurait pu savoir que tant que la pandémie n’est pas finie, on doit astreindre tout le Sénégal, sans aucune exception, aux mêmes règles. Et le gouvernement ne l’a pas fait. Aujourd’hui que le Gouvernement se trouve devant l’impossible, il tente de réduire la propagation de la maladie. Il aurait pu le faire depuis ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos