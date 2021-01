Couvre-feu à Thiès: Un conducteur de moto arrêté pour blessure volontaire sur un agent de police A Thiès-ville, 148 personnes ont été interpellées et une vingtaine d’entre elles ont été déférées pour diverses infractions, dont les délits d’usage de chanvre indien, destruction de biens appartenant à autrui. Mais en plus, un conducteur de moto a été arrêté pour blessure volontaire sur un agent de police.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

Il avait, en effet, foncé sur un dispositif mis en place par la police et a renversé un agent, dévoile la commissaire de police principale, Aïssatou Ndiaye, cheffe du service régional de sécurité publique et commissaire centrale de Thiès, jointe au téléphone par nos confrères du « Quotidien ».



En plus, 78 voitures et 53 motos ont été immobilisées depuis le début du couvre-feu, grâce à d’importants moyens matériels et humains mis en place.



Au total, 15 véhicules de commandement, deux engins blindés et 135 agents de police sont mobilisés par jour. Ils sont répartis sur les 12 points de contrôle et les patrouilles mobiles sont effectuées chaque jour à partir de 21 heures, depuis le 6 janvier 2021, pour faire respecter le couvre-feu.



