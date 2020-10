Covi-19 / Gambie : Le président Barrow lève les restrictions et rouvre toutes les frontières Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

Les frontières aériennes, terrestres et maritimes de nouveau ouvertes en Gambie. Ainsi en a décidé le président Adama Barrow, après une fermeture intervenue le 19 mai dernier pour freiner la propagation de la Covid-19. Le chef de l'État gambien a, par la même occasion annoncé la réouverture des discothèques et casinos (voir document).



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31441-covi-19-gam...

