Covid-19 : Macky Sall annonce 12 tonnes de matériel médical en provenance de la Turquie Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé mardi que la Turquie va envoyer au Sénégal 12 tonnes de matériel médical dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. « J’ai eu un entretien ce jour avec le Président Recep Tayyip Erdogan. Je lui ai exprimé notre solidarité au peuple turc suite aux incendies qui […] Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé mardi que la Turquie va envoyer au Sénégal 12 tonnes de matériel médical dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. « J’ai eu un entretien ce jour avec le Président Recep Tayyip Erdogan. Je lui ai exprimé notre solidarité au peuple turc suite aux incendies qui affectent la Turquie. Il m’a assuré du soutien de la Turquie dans la lutte anti Covid avec l’envoi de 12 tonnes de matériel médical », a informé Macky Sall dans un tweet. Cette annonce est faite dans un contexte où le variant Delta continue de faire des ravages à travers le pays. En effet, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont recensé ce jour un triste record de 31 décès liés à la maladie en seulement 24 heures au moment où 66 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Ce, en plus des 336 nouvelles infections qui ont été enregistrées. Depuis le 2 mars 2020, un total de 68.348 personnes ont contracté le virus au Sénégal, 51.566 ont, depuis, recouvré la santé, 1526 en sont mortes et 15255 patients sont encore sous traitement. Concernant la campagne de vaccination démarrée en février dernier, le ministère de la Santé et de l’Action sociale renseigne qu’à ce jour, 1.051.082 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Salla GUEYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/covid-19-macky-sall-annonce-12-...

Accueil Envoyer à un ami Partager