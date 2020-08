Covid-19 : 126 Nouveaux Cas Et Un Décès Recensés Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 01:09 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi avoir recensé au cours des dernières vingt-quatre heures 126 nouveaux cas de Covid-19, un décès causé par la maladie et 51 patients guéris. Les nouvelles infections de Covid-19 proviennent de 1.374 tests et sont constituées de 106 cas contacts, de deux cas importés et de 18 cas causés […] Le ministère de la Santé a annoncé vendredi avoir recensé au cours des dernières vingt-quatre heures 126 nouveaux cas de Covid-19, un décès causé par la maladie et 51 patients guéris. Les nouvelles infections de Covid-19 proviennent de 1.374 tests et sont constituées de 106 cas contacts, de deux cas importés et de 18 cas causés par la transmission communautaire, une forme de contamination dont la source n’est pas identifiée. Le dernier bilan quotidien du ministère de la Santé fait état de 43 patients pris en charge dans les services de réanimation, leur état étant jugé grave. Depuis le 2 mars, jour où a été identifié le premier cas de Covid-19 au Sénégal, 10.232 personnes ont été infectées par le coronavirus, 205 en sont décédées, 6.776 patients ont recouvré la santé, et 3.250 autres sont à ce jour sous traitement. aps.sn



Source : Source : https://xalimasn.com/covid-19-126-nouveaux-cas-et-...

Accueil Envoyer à un ami Partager