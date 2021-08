Covid-19: 29 décès ce mardi Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Ce mercredi 4 Août, sur 3079 tests réalisés, 498 ont été déclarés positifs au coronavirus. Il s’agit de 71 cas contacts et de 427 cas communautaires. Par ailleurs, 434 patients ont été déclarés guéris et 63 cas graves sont en réanimation. De même, 29 décès ont été dénombrés. Le nombre de morts liés à la covid ne […] Ce mercredi 4 Août, sur 3079 tests réalisés, 498 ont été déclarés positifs au coronavirus. Il s’agit de 71 cas contacts et de 427 cas communautaires. Par ailleurs, 434 patients ont été déclarés guéris et 63 cas graves sont en réanimation. De même, 29 décès ont été dénombrés. Le nombre de morts liés à la covid ne cesse d’augmenter de jour en jour. En moyenne une quinzaine de décès sont notés par jour. Ceci témoigne de la virulence du nouveau variant.

A ce jour, 64522 cas ont été déclarés positifs dont 48812 guéris, 1423 décès et 14286 patients encore sous traitement. Le nombre de vaccinés est de 900 914.



