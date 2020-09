Covid-19: 30 cas positifs, 1 importé à Aibd, 51 patients guéris, 36 cas graves, 1 nouveau décès

Sur 788 tests réalisés, 30 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 3,81%. Les cas positifs sont repartis comme suit : 18 cas contacts, 11 cas communautaires : (Guédiawaye3. Kaolack2. Reste 1 Diourbel, Ngor, Ouest Foire, Yeumbeul, Yoff1, Ziguinchor), et 01 cas importé à Aibd.



51 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 36 cas graves en réanimation, 01 nouveau décès enregistré.



Bilan: 14 044 cas dont 10 088 guéris, 292 décès, 3 663 patients sous traitement.













