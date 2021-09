Covid-19: 30 nouveaux cas et 3 décès Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

Ce mardi, sur 1829 tests effectués, 30 nouveaux cas ont été notés. Il s'agit d'un cas contact, d'un cas importé et de 28 cas communautaires. Par ailleurs, 318 patients ont été guéris, 31 cas graves sont en réanimation et 03 nouveaux décès ont été constatés.

A ce jour, 73257 cas ont été déclarés positifs dont 64582 guéris, 1812 décès et 6862 patients encore sous traitement. Le nombre de vaccinés est de 1 179 100 vaccins.



Source : Source : http://lesoleil.sn/covid-19-30-nouveaux-cas-et-3-d...

