Covid-19 : 33.125 morts en France et plus de 30.600 cas en 24h, un record

Ce jeudi, le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 33.125 morts, soit 88 de plus depuis le dernier pointage. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures atteint dépasse la barre des 30.000, un record. Un virus qui continue de progresser. D'après les données de Santé publique France, l'Hexagone compte ce jeudi soir 33.125 morts du coronavirus, soit 88 de plus sur les dernières 24 heures. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas détectés en 24h atteint un plus haut avec 30.621 cas. Et ce n'est pas le seul indicateur qui se dégrade, puisque le taux de positivité des tests continue lui-aussi de progresser et s'établit ce jeudi soir à 12,6%. Pas moins de 6.529 nouvelles hospitalisations sont à déplorer sur les sept derniers jours, dont 1.750 en réanimation. Europe 1



Source : Source : https://xalimasn.com/covid-19-33-125-morts-en-fran...

