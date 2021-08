Covid 19: 336 nouveaux cas, 495 patients guéris, 66 cas graves, 31 décès

Sur 2 208 tests à ce jour, 336 sont revenus positifs. Il s'agit de 20 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé. Aucun cas importé n’a été enregistré au niveau des frontières et 316 cas sont issus de la transmission communautaire.



495 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 66 cas graves en réanimation et 31 décès enregistrés.



A ce jour, 68 348 cas ont été déclarés positifs, 51 566 guéris, 1526 décès et 15 255 patients sont sous traitement.



Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 1 050 182 personnes ont été vaccinées

