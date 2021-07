Covid-19 / 3e vague: Pas de masques, pas de distanciation. Quand les Sénégalais ne prennent plus au sérieux le coronavirus Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 00:32 | | 0 commentaire(s)|

Comme si le coronavirus n’était qu’un cauchemar, certains Sénégalais se sont réveillés insouciants des conséquences de cette maladie. Certains n’y pensent plus, d’autres doutent même de son existence au moment où les experts de la médecine parlent de 3e vague.

Le port de masque, la distanciation, et autres mesures barrières imposées pour lutter contre la Covid-19, ne sont plus respectés par la majorité.

Vers les préparatifs de la fête de Tabaski, les marchés commencent à accueillir de plus en plus de personnes. Le constat est illustré par Colobane et Tilène, où l’affluence est palpable.

Reportage...



