Covid-19: 43 nouveaux cas dont 4 importés, 143 patients guéris, 30 cas graves, 0 décès

Vendredi 11 Septembre 2020

Sur 1271 tests réalisés, 43 ont été déclarés positifs dont 22 cas contacts, 4 cas importés, 17 cas communautaires.



143 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 30 cas graves sont en réanimation, 0 décès enregistré.



Le Sénégal a enregistré 14 113 cas dont 10 359 guéris, 293 décédés, 01 évacué et 3 549 patients sous traitement.



