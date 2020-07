Covid-19: 45 nouveaux cas, 02 cas importés, 66 patients guéris, 36 cas graves

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020

Sur 764 tests réalisés ce mardi, 45 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 5,89%.



Ils sont repartis ainsi : 33 cas contacts, 02 cas importés ( Richard-Toll et AIBD), 10 cas communautaires ( arcelles 3, Touba 2, 1 pour Cité Apecsy, Jaxay, Kaolack, Richard-Toll, Thiaroye Azur ).



66 patients guéris, 36 cas graves en réanimation, 00 nouveaux décès. Le Sénégal est à 8 243 cas déclarés positifs à ce jour, dont 5 580 patients guéris, 150 décès et 2 512 sous traitement.











Leral.net



