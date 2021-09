Covid-19 : 5 cas positifs, zéro décès, ce lundi Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

C’est le plus bas chiffre depuis le début de la troisième vague de Covid-19. Seules 5 nouvelles infections sont recensées dimanche. Il s’agit de 4 cas communautaires et 1 issu de la transmission communautaire, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. L’autre bonne nouvelle : aucun cas de décès n’est déploré ces […] C’est le plus bas chiffre depuis le début de la troisième vague de Covid-19. Seules 5 nouvelles infections sont recensées dimanche. Il s’agit de 4 cas communautaires et 1 issu de la transmission communautaire, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. L’autre bonne nouvelle : aucun cas de décès n’est déploré ces dernières 24 heures et 130 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Par contre, 10 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, selon toujours le ministère de la Santé. A ce jour, 73747 cas ont été déclarés positifs dont 71612 guéris, 1855 décès et 279 actuellement sous traitement Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 1241276 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.



