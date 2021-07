Covid-19: 529 nouveaux cas, 105 guéris, 4 décès, 16 en réanimation ! Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a fait le point sur l’évolution du coronavirus dans le pays. Ainsi, sur 2715 tests réalisés, les 529 sont positifs. Il s’agit de 188 cas contacts, 00 cas importés et de 341 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 16 cas graves sont actuellement […] Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a fait le point sur l’évolution du coronavirus dans le pays. Ainsi, sur 2715 tests réalisés, les 529 sont positifs. Il s’agit de 188 cas contacts, 00 cas importés et de 341 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 16 cas graves sont actuellement admis en réanimation, 105 patients sont déclarés guéris, 4 décès sont enregistrés. – A ce jour, le Sénégal a enregistré 46.175 cas positifs dont 42.308 guéris, 1.194 décès, 2.672 patients sous traitement.



Source : Source : http://www.lasnews.info/covid-19-529-nouveaux-cas-...

