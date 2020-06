Covid - 19 - 60 morts en un mois - Un juin macabre Si ce n'est pas encore le chaos, le chemin n'est plus loin. Rien que pour ce mois de juin, soixante morts sont venus s'ajouter au décompte macabre, portant le total à 105 décès.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020

Ce weekend, sept (7) patients de la Covid-19 ont perdu la vie, portant le nombre de morts à 105. Alors qu'il y a moins de trois jours qu'on lorgnait le centième mort.

Cette ascension fulgurante et terrifiante est conditionnée par les mesures d'assouplissement observées depuis le 19 mai dernier et autorisées par le Chef de l'Etat, Macky Sall.

A ce rythme, l'on va franchir allègrement la barre des 20 ou 50 morts par jour, d'autant que les hôpitaux sont aussi malades que les patients.

La seule bonne nouvelle est que les médecins doctorants ont remis leurs blouses, suite à un mouvement d'humeur, il y a quelques jours.



