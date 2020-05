Covid-19: 67 nouvelles contaminations, dont 49 contacts, 2 importés, 16 cas communautaires, 1 nouveau décès…

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mai 2020 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Sur 934 tests relaissés, 67 sont revenus positifs dont 49 contacts suivis, 2 cas importés à Ziguinchor et Kédougou.



16 cas communautaires repartis comme suit : Libfrté 6 2, Guediawaye 2, Parcelles assainies 2 ; Diamagueune 1, Mbao 1, Grand Médine 1, Thiaroye 1, Keur Massar …



105 patients sont déclarés guéris, 12 graves sont pris en charge.



A ce jour, le Sénégal compte 2976 cas déclarés positifs, dont 1416 guéris, 34 décédés et donc 1525 sous traitement.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos