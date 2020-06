Covid 19: 89 nouveaux cas, 110 nouvelles guérisons, 1 cas importé, 71 contacts suivis, 17 cas communautaires...

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juin 2020 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Sur 1402 tests réalisés, 89 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 9,8%.

Les nouveaux cas positifs sont répartis comme suit : 71 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 1 cas importés et 17 cas communautaires répartis comme suit : ( Touba 6, Thiaroye 2, Plateau, Liberté 6, Dieuppeul, Cité Domaine, Keur Damel, Pikine, Gueule Tapé, Guédiawaye, Ouakam )

110 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves en réanimation.

Au total, 4 516 personnes sont testées positives au coronavirus au Sénégal, dont 2809 patients guéris, 52 décès, 1 évacué et donc 1654 cas sous traitement.

Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos