Covid-19 / Abdoul Aziz Kébé aux Sénégalais: "C'est comme s'ils défiaient Dieu" Accablé et dépité par le comportement de certains Sénégalais qui banalisent et s’entêtent à fouler au pied les gestes barrières, le Professeur Abdoul Aziz Kébé affiche son inquiétude et sa désolation.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

« Quand on voit le non-respect des mesures barrières, notre façon de vivre, je suis inquiet. Il y a un relâchement extraordinaire des Sénégalais. C’est comme s’ils défiaient Dieu. C’est comme si les Sénégalais font preuve d’héroïsme. Ils n’ont pas peur du risque », lors du "Grand Jury" de la Rfm.



Le patron de la Délégation générale au pèlerinage à la Mecque avouera que ce manque de civisme des populations, notamment par le non-respect généralisé des consignes données par la Santé publique (distanciation physique, lavage des mains, port du masque...), risque d’enfanter l’hécatombe, un cataclysme sanitaire qu’il sera presque impossible d’éviter.



Ainsi, écœuré par l’inconduite de ces compatriotes, il a martelé avec le ton et la forme : « ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants, ils sont comme les animaux de bétail ».



