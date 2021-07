Covid-19/Abdoulaye Diouf Sarr: « Nous sommes confortables sur la question de l’oxygène» L’Etat du Sénégal est en train de développer tout ce qu’il faut pour une bonne prise en charge et faire face à la flambée des cas de contaminations liés à la Covid-19. L’annonce est du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, lors d’une visite effectuée ce mardi au Centre de traitement des épidémies (Cte) de l’hôpital Aristide Le Dantec.

«Nous avons été déjà prêts sur la 1ère et la 2ème vague. Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin globalement de beaucoup d’investissement pour la gestion de cette 3ème vague. Nous avons juste besoin de ce qu’il faut pour faire fonctionner les Cte. Mais, il est important de noter que, sur la question de l’oxygène, aujourd’hui, nous sommes confortables au niveau des différents Cte», a rassuré Abdoulaye Diouf Sarr.



D’après lui, l’Etat a engagé un investissement extrêmement volontariste de 33 générateurs d’oxygène qui sont en train d’être installés. Ces générateurs vont venir au fur et à mesure dans les structures de santé.



L’idéal est de manière définitive la question de l’oxygène qui est le premier médicament en la matière».









