Covid-19: Abdoulaye Diouf Sarr annonce une nouvelle stratégie de lutte

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020

Abdoulaye Diouf Sarr ne baisse pas les armes. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a annoncé une nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus. Ce, après avoir fait le point sur la situation du jour.



« L’analyse des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue, particulièrement à Dakar. C’est ainsi qu’un groupe d’intervention viendra renforcer le Comité régional de gestion des épidémies (Crge) de Dakar, pour lui permettre d’infléchir la courbe épidémique dans un contexte d’une nouvelle stratégie de lutte. Cette option stratégique ne doit nullement occasionner un relâchement », déclare t-il, sans donner de détails.

