Covid-19: Abdoulaye Diouf Sarr change sa Com'

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020

Le point du jour sur la situation épidémiologique au Sénégal va bientôt changer de format. Chaque jour, un communiqué sera envoyé à la presse. C’est le ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui en a fait l’annonce dans l’édition de 20h de la Rts d’hier.



Selon Abdoulaye Diouf Sarr, compte tenu du changement de stratégie globale dans la lutte contre la Covid-19, qui s’inscrit plus dans la durée, il était judicieux d’adapter la communication avec cette nouvelle donne.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale attend l’aval du Chef de l’Etat pour la mise en œuvre des nouveaux formats d’information.



