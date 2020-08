Covid-19 - Ce que va faire Macky Sall si "la situation empire" En réunion du conseil présidentiel d’évaluation de la riposte contre la pandémie, Macky Sall a affirmé qu'il « n’exclut pas des états d’urgence localisés comme à Dakar, si la situation s’empire ». Voici quelques décisions du Chef de l’Etat à la fin des travaux tenus ce jeudi au Palais.

- Nous devons-nous préparer à une lutte longue et difficile contre la maladie, tout en essayant de vivre avec et de protéger la santé des populations.



- J’instruis le gouvernement à déployer un dispositif spécial sur la région de Dakar pour endiguer la pandémie avec des mesures fortes comme l’interdiction des rassemblements publics dans des endroits comme les plages et les lieux de rassemblements de loisirs. Je n’exclus pas des états d’urgence localisés comme à Dakar, si la situation persiste



- Il faut arrêter les cérémonies de levée de corps dans les hôpitaux



- Interdire les cérémonies familiales, ce n’est pas le moment de faire des rassemblements festifs



- Il faut une prise en charge rapide des malades pour réduire les cas graves et la définition d’une stratégie spécifique aux personnes âgées et vulnérables



- J’ai lancé un appel à la jeunesse pour l’observance au quotidien pour le port obligatoire et correct du masque.



- Renforcer les lits à Fann pour libérer certains centres de traitement



- Il faut décentraliser les tests dans les régions pour une prise en charge efficace des patients



- Il y a une couverture médiatique alarmiste. je lance un appel à la presse sénégalaise. Il ne sert à rien d'alarmer les populations et de noircir le tableau. La situation du Sénégal n'est guère inconfortable comparée à tout ce qui se fait à travers le monde, pour susciter tout ce tollé.



