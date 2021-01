Covid-19 : Ce qui explique la production de vaccin dans des délais records (Dr Ibou Guissé, Sneips)

Au Sénégal comme partout dans le monde, le débat est aujourd’hui tourné sur le vaccin contre la Covid-19. Mais la disponibilité de cet outil de prévention contre ladite maladie est aussi sujet à polémique. Des polémiques enflées par des acteurs qui s’interrogent afin de savoir ‘’comment, en un temps record, les scientifiques ont-t-ils pu produire un vaccin contre la covid-19 alors que des maladies comme le Sida qui a été détecté depuis plus de 40 ans n’en ont pas encore’’.



Pour le Dr Ibou Guissé, membre de l’équipe technique du Service national de l’éducation et de l’information pour la Santé (Sneips), cela a été rendu possible grâce à deux facteurs. ‘’Véritablement, il faut comprendre cela par le fait que : d’abord, les autorités chinoises ont partagé la structure du virus avec l’ensemble de la communauté scientifique. Et donc, les gens étaient en avance. La deuxième chose c’est qu’aujourd’hui, le laboratoire qui sera le premier à trouver le vaccin va gagner le jackpot. Il ne faut pas se mentir. Donc les gens ont regroupé l’ensemble des moyens qui existent dans la recherche contre ce vaccin-là. Parce qu’oublions pas que cette Covid-19 a véritablement changé la marche du monde et à presque arrêté la marche de ce monde-là. Et que donc les gens étaient pressés de trouver le moyen le plus sûr pour que les choses reviennent à la normale. C’est ce qui explique véritablement la découverte rapide de ce vaccin’’.





Celui-ci a annoncé une prochaine sortie de son supérieur hiérarchique sur la question des vaccins. ‘’Il faut souligner, des voix plus autorisées vont en parler, par exemple le Dr Mamadou Ndiaye qui est le directeur de la Prévention. Donc, c’est un vaccin (…) révolutionnaire. Et je crois que ces services vont en parler avec beaucoup plus de détails’’.

