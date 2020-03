Covid-19: Ce qui va désormais, changer dans le transports publics et privés

Le ministre des Transports terrestres a annoncé des mesures drastiques concernant les transports publics et privés, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.



Pour les transports publics, en particulier les transports en commun, désormais les bus et cars de plus 35 places ne prendront que 12 places assises. Et de même que les bus de 30 places.



Pour les taxis, Oumar Youm annonce que désormais, le nombre de places est limité à trois y compris le chauffeur.



Pour les transports particuliers, le nombre est aussi limité à 3 personnes.

